Santo André aumenta pontos de doação para ação solidária

25/04/2021 | 16:22



Iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, a campanha Santo André Solidária, que teve início no último dia 10, em live com o cantor Nando Reis pelo aniversário da cidade, ganha ainda mais força com a abertura de novos pontos de arrecadação. A partir desta segunda-feira, 26, além dos parques municipais, a população pode fazer doações em 29 novos locais, entre supermercados, farmácias e hotéis. O objetivo é beneficiar cerca de 100 mil pessoas em vulnerabilidade social.

Podem ser doados alimentos como arroz, feijão, macarrão, café, óleo, leite em pó, além de itens de higiene e limpeza, agasalhos, cobertores, brinquedos, material escolar, por exemplo.

Até agora, a campanha arrecadou 300 toneladas de alimentos e mais de 35 mil itens entre agasalhos e cobertores entregou. E já entregou mil cestas básicas e o mesmo número de kits de higiene para pessoas necessitadas.

“Uma corrente linda de ver, que cresce e fica cada vez mais forte. Tínhamos a meta inicial de arrecadar 100 toneladas de alimentos na Santo André Solidária. Ainda falta uma semana para o fim da campanha e já superamos 300 toneladas, três vezes mais que o previsto e um recorde histórico. Famílias inteiras com mais dignidade, respeito e comida na mesa. Nossa gente unida estende a mão ao próximo e ajuda quem tem fome”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

Diretor da Apas ABC (Associação Paulista de Supermercados), Reinaldo Lima comemora a parceria do setor com o Fundo Social de Solidariedade. “A diretoria da Apas apoia e colabora com a ação solidária da nossa Prefeitura de Santo André. Nossos parabéns por mais esse projeto essencial nesse momento tão difícil”, afirmou.

Para reforçar a campanha, haverá Dia D da campanha no próximo fim de semana, dias 30 de abril e 1° de maio.

As doações podem ser feitas nos drive-thrus solidários, nos parques municipais, até dia 30, de segunda a domingo, das 8h às 17h. É possível, também, fazer a doação via Pix para a chave e-mail doe@santoandre.sp.gov.br ou por transferência bancária para a conta do Fundo Social no Banco do Brasil. A agência é 5688-x, conta 6900-0 e CNPJ 46.522.942/0001-30, no nome de Prefeitura de Santo André - Fundo Social de Solidariedade.

Confira os pontos de arrecadação:

Assaí - Avenida Visconde de Taunay, 216 - Centro

Banco de Alimentos - Avenida dos Estados, 2195 - Santa Teresinha

Coop Industrial - Avenida Industrial, 2001 - Bairro Campestre

Coop Queirós - Avenida Queirós dos Santos, 456 - Centro

Coop Jardim Milena - Rua Otavio Candido, 150 - Jardim Milena

Coop Parque das Nações - Rua Suíça, 1094 - Parque das Nações

Coop Perimetral - Rua Gertrudes de Lima, 658 - Centro

Coop Dom Pedro - Avenida Dom Pedro I, 722 - Vila América

Coop Utinga - Avenida Utinga, 1599 - Vila Metalúrgica

Coop Carijós - Rua Carijós, 1843 - Vila Linda

Coop Capuava - Avenida das Nações, 1600 - Parque Novo Oratório

Coop Pereira Barreto - Avenida Pereira Barreto, 1286 - Paraíso

Coop Palmares - Avenida Palmares, 830 - Vila Palmares

Coop Pirelli - Rua Giovanni Battista Pirelli - Vila Homero Thon

Coop Vila Luzita - Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5252 - Vila Luzita

Coop Prédio Administrativo - Rua Conselheiro Justino, s/nº - Bairro Campestre

Condomínio Top Life Park - Rua Juquiá, 585 - Vila Eldízia

Drogaria Coop Hortências - Rua das Hortências, 103 - Jardim do Estádio

Drogaria Coop São Paulo - Avenida São Paulo, 162 - Cidade São Jorge

Drogaria Coop Dom Pedro II - Avenida Dom Pedro II, 217 - Bairro Jardim

Drogaria Coop Martim Francisco - Avenida Martim Francisco, 1278 - Vila Alto de Santo André

Drogaria Coop Itambé - Rua Itambé, 195 - Centro

Drogaria Coop Queirós Filho - Avenida Queirós Filho, 702 - Parque Industriário

Drogaria Coop Regente Feijó - Rua Regente Feijó, 394 - Vila Assunção

Drogaria Coop Atlântica - Avenida Atlântica, 317 - Vila Valparaíso

Drogaria Coop Senador Flaquer - Rua Senador Flaquer, 227 - Centro

Drogaria Coop Pirelli - Rua Giovanni Battista Pirelli, 2050 - Vila Homero Thon

Hotéis Complexo Atrium - Go Inn - Rua Giovanni Battista Pirelli, 279 - Vila Homero Thon

Hotéis Complexo Atrium - Hilton Garden Inn - Rua Giovanni Battista Pirelli, 279 - Vila Homero Thon

Loja Solidária do Atrium Shopping - Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon

Loja Solidária do Grand Plaza Shopping - Avenida Industrial, 600 - Bairro Jardim

Loja Solidária do Shopping ABC - Avenida Pereira Barreto, 42 - Vila Boa Vista

Loja Solidária do Shoppinho Santo André - Rua Elisa Flaquer, 255 - Centro

Parque Celso Daniel - Rua das Caneleiras, s/nº - Bairro Jardim

Parque Central - Rua José Bonifácio, s/nº - Vila Assunção

Parque Regional da Criança - Avenida Itamarati, 536 - Parque Jaçatuba

Parque da Juventude Ana Maria Brandão - Avenida Capitão Mário Toledo de Carvalho, s/nº - Jardim Ipanema

Pró Pharmacos - Rua Coronel Fernando Prestes, 965 - Centro