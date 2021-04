Xuxa faz crítica a moralistas da internet e dispara: Quero voltar para os anos 1980

25/04/2021 | 16:10



Xuxa Meneghel ficou indignada ao descobrir a repercussão negativa que o caso do funkeiro PK Delas ganhou na internet. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, o cantor foi preso no Rio de Janeiro após ser pego tendo relações sexuais com duas mulheres em seu carro, que estava estacionado na praia da Barra da Tijuca.

Em resposta aos comentários sobre a atitude do funkeiro, a apresentadora fez uma crítica aos moralistas da internet, que, segundo a artista, são os fiscais das ações politicamente corretas dos dias de hoje.

Drive in? Carros parados para ver o mar? Isso era bom sem pandemia. Mas o pior é gente chata que deve estar louca para fazer e se mete para dar aula de moral. Tem gente julgando as meninas, deixa elas (o corpo é delas), julgando o cara (porque fez na frente das pessoas), escreveu a Rainha do Baixinhos

Para finalizar, Xuxa ainda afirmou que sentia saudade da época de sua juventude.

Antigamente as pessoas julgavam menos e se divertiam mais. Quero voltar para os anos 1980, tá chato isso!

Eita!