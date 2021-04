Morre paciente que recebeu visita de cachorro no hospital em Santo André

Do dgabc.com.br



25/04/2021 | 15:30



Morreu na manhã deste domingo João Sanches, 63 anos, paciente que estava internado no CHM (Centro Municipal Hospitalar) Doutor Newton Costa Brandão , em Santo André e que ficou conhecido após receber a visita de seu cachorro de estimação, Theo Sanches, no hospital na última quarta-feira. Sanches lutava contra uma metástase e era tutor de Theo há três anos. Ele não resistiu às complicações da doença.

A visita, para lá de especial, foi autorizada pela equipe de humanização do hospital diante do quadro de saúde delicado e da impossibilidade do paciente de voltar para casa. " “É amor demais, ele é o amor da minha vida, só isso que eu tenho a dizer”, destacou na ocasião.

Em matéria, publicada no Diário, a mulher de João contou da emoção de poder realizar o desejo do marido. “Ele chorava de saudade do Theo. Eu me senti emocionada e muito grata por terem liberado, porque era tudo o que ele queria, e eu estou em paz, ele ficou feliz e o que eu puder fazer para vê-lo feliz eu vou fazer”, afirmou Silmara de Queiroz Sanches, mulher de João. A ação foi integrada entre a equipe de cuidados paliativos, diretoria, equipe médica, enfermagem, psicologia e serviço social do CHM, para que, de forma rápida e organizada, o encontro fosse proporcionado ao paciente.

“Conseguimos articular esta visita que é muito importante, até em questão de tratamento, porque melhora o ânimo e tranquiliza o paciente, que chorou ao pedir para ir embora se despedir do animal de estimação. Além de encher toda a equipe de esperança e gratidão”, afirmou a médica paliativista, Dra. Leticia Sousa Teixeira Cordeiro. O paciente, internado desde o dia 5 de abril com neoplasia pulmonar metastática, foi submetido a cuidados paliativos, sem condições de alta. João chamava diariamente pelo Theo, porém devido as complicações da doença não era possível que fosse retirado do oxigênio. Desta forma, foi solicitado à diretoria do CHM a liberação da visita do animal no Hospital.