Obituário - 26 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Diolphen Luiz Bigal, 89. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor. Vila Pires.

José Borges da Silva, 87. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Aparecida Clemente Bueno, 79. Natural de Camanducaia (Minas Gerais). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Justino Rodrigues, 78. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jurandir Morija, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Zezito Marques de Santana, 68. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Dias, 67. Natural de Iguatu (Ceará). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alberto Magno Chaves, 62. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Retificador. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Barreto Silveira, 62. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Pedreiro. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Lúcia Guerta Pavão, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucilene Onorina do Nascimento Santos, 55. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alessandro dos Reis Francisco, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em Santo André. Autônomo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilce Mara de Lima, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Costureira. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Caique Pereira Silva, 25. Natural de São Caetano. Residia na Vila Pires. Estudante. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Marlene Souza, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Fernando de Jesus, 73. Natural de Cachoeira (Bahia). Residia no Jardim Calux, bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Memorial Parque Paulista.

Pedro Antonio Santiago, 71. Natural de Passos (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Carlos Roberto Monteiro, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Vale da Paz.

José Pereira de Barros, 69. Natural de Aramirim, distrito de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Regina Satiho Nonaka Ikeda, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

Maria da Conceição da Silva, 62. Natural de Minas Novas (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Vale da Paz.



SÃO CAETANO

Iraci Silva Barbirato, 79. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Giovanna Sampaio Grelet, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São José, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Maria de Jesus, 90. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Vale da Paz.

Fernando Rocha Sena, 78. Natural de Mairi (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Maria de Lourdes de Araujo, 77. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal.

Ilma de Faria Salgado, 75. Natural de Indiana (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

José Luiz de Araujo, 73. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal.

Rita Gonçalves de Souza, 67. Natural de Barra do Mendes (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida Maciel Arengue, 66. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Euclécia Virgínia Ricardo, 62. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal.

Ronaldo Vaz da Silva, 54. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Roberto Antonio da Silva, 54. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Francisco Maurício da Silva, 46. Natural de Martins (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério Municipal.

Henrique Ferreira Batista Junior, 28. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Willian Giro Pereira, 27. Natural de Diadema. Residia no Jardim São Judas Tadeu. Dia 22. Cemitério Municipal.

Gilmar Barrozo Cafezeiro Filho, 24. Natural de Salvador (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal.



M A U Á

Valter Sanches Martin, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Angeliades, 83. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Itacolomi, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Santo André. Cemitério São José.