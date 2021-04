Após trollagem da produção, elenco do BBB21 erra o dia do paredão e ganha festinha surpresa; entenda!

25/04/2021 | 15:11



Que cachorrada é essa, produção? Acostumados com o ritmo da super semana de eliminação do BBB21 - onde um participante é eliminado a cada dois dias -, os brothers passaram o último sábado, dia 24, escolhendo o melhor look para dar adeus a um dos emparedados, Viih Tube, Fiuk e Gilberto. Mas o que eles não sabiam é que o apresentador Tiago Leifert já havia informado ao público que a eliminação só aconteceria neste domingo, dia 25. A produção do programa fermentou ainda mais a confusão dos sete participantes, avisando para deixarem as malas na despensa, e mandando todos se reunirem na sala com um aviso de manutenção externa. O resultado da noite foi uma festinha improvisada.

Ao saírem para o jardim, eles deram de cara com um cooler de bebida e música para dançar, mas alguns brothers não gostaram muito da brincadeira de Boninho. Fiuk, um dos emparedados, foi um dos participantes que mais ficou irritado com a situação:

- Que trollagem é essa? Não iam brincar assim com nosso coração. Não aguento mais, está f**a. Pô, isso não é brincadeira não, meu, tá louco? Passando mal, disse o filho do Fabio Jr.

A youtuber Viih Tube também se mostrou incomodada com a pressão psicológica de estar no paredão, e desabafou com Pocah:

- Eu descarreguei a energia, sabe? Eu estou parecendo uma ameba agora. Eu estava tão concentrada que ia sair e estava tentando deixar a cabeça firme para o paredão. Agora eu estou tirando toda aquela energia.

Por outro lado, Gilberto, Arthur e Juliette aproveitaram tudo o que a festa tinha a oferecer. O economista chegou até a tirar a roupa e pular na piscina, enquanto cantava as músicas de Britney Spears.