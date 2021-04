Tatá Werneck revela que Clara Maria nunca teve contato com outras crianças por conta da pandemia; saiba mais!

25/04/2021 | 15:11



Tatá Werneck adora interagir com seus seguidores, principalmente através daquela famosa caixinha de perguntas no Instagram. Além das tiradas engraçadas e das pérolas que cativam os fãs, a apresentadora também usa esse espaço para dar detalhes de suas experiências com a maternidade, casamento e outros assuntos. Sempre mantendo o bom humor, é claro!

No último sábado, dia 24, a apresentadora foi questionada sobre o melhor e o pior momento de ser mãe, e desabafou:

- A melhor coisa é minha filha, que eu amo mais que tudo, amor da minha vida! E a pior são as pessoas se metendo, te julgando e dizendo como você deve ser como mãe.

Além disso, Tatá contou que Clara Maria nunca teve contato com outras crianças, devido a pandemia da Covid-19.

- A Clara nunca viu outra criança, viu quando recém-nascida, mas depois da pandemia ela nunca viu outra criança.