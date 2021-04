Maria Lina Deggan exibe barriguinha da gravidez com Whindersson Nunes

25/04/2021 | 15:10



Maria Lina Deggan está cada dia mais radiante com a gravidez ao lado do noivo, Whindrsson Nunes. Por isso, ela resolveu mostrar novamente a barriguinha crescendo ao postar um clique em seus Stories do Instagram.

Aliás, a mamãe de João Miguel, como vai chamar o bebê, está radiante!

Lembrando que em outra ocasião ela resolveu mostrar a barriguinha de sua primeira gestação no início de abril, e celebrou os quatro meses de gravidez, mostrando aos seus seguidores as mudanças já aparentes no corpo:

- A barriguinha do João, que agora que está aparecendo. Pequenininha, ó.

Além disso, Maria esclareceu que colocou próteses de silicone no final de 2020:

- Eu coloquei silicone mais ou menos um mês antes de engravidar do João. E na época, eu não vim falar sobre isso aqui porque eu nunca julguei necessário dar satisfação sobre isso. Mas eu leio muitos comentários dizendo que eu tenho e que eu estou mentindo, que eu estou enganando as pessoas. Isso nunca foi a minha intenção. Eu só sempre fui muito discreta. Quando eu coloquei boca, eu já fui muito atacada. E eu imaginei que se eu falasse que tinha colocado silicone, eu seria mais atacada. Fiquei meio com medo, receosa. E esse foi o único motivo pelo qual eu não falei.