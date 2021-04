Santo André inicia vacinação de pessoas com 63 anos nesta segunda-feira

Do dgabc.com.br



25/04/2021 | 14:51



A Prefeitura de Santo André liberou neste domingo (25) o agendamento para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em munícipes com 63 anos. A imunização para este público será antecipada e terá início nesta segunda-feira (26).

Os munícipes com 63 anos serão imunizados com a vacina Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. O agendamento deve ser feito no site psa.santoandre.br/vacinacovid.

“A vacinação avança com eficiência para ampliarmos a proteção à nossa gente. Com a chegada de mais vacinas, vamos antecipar para esta segunda-feira a primeira dose para idosos com 63 anos e concluir a segunda dose para pessoas com mais de 68 anos e profissionais da Saúde. Um esforço contínuo para imunizar os andreenses com rapidez e segurança. A vacina salva vidas e tem sido fundamental no controle do ritmo de contágio do vírus”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A Prefeitura também liberou o agendamento para aplicação da segunda dose da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, para moradores com 68 anos ou mais.

Ao acessar o site para fazer agendamento, o sistema indicará ao munícipe data, horário e locais disponíveis para a imunização.

Onde se vacinar - Neste sábado (24) a Prefeitura de Santo André abriu o quinto ponto de vacinação drive-thru da cidade, localizado no Atrium Shopping. A estrutura foi montada no estacionamento do piso G2 do Atrium Shopping, localizado na Vila Homero Thon.

Os outros drive-thrus ficam na Craisa (acesso no portão 5 pela rua Varsóvia, em Santa Teresinha), Estádio Bruno Daniel (localizado na rua 24 de Maio, na Vila América), estacionamento do Paço Municipal (Praça IV Centenário, no Centro) e estacionamento do Grand Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600, com acesso pelo portão do Centro Empresarial).

Para atender o público que não tem carro, há também a opção de se vacinar em nove unidades de saúde, estrategicamente localizadas: USF Dr. Moyses Fucs, Centro de Saúde Escola, USF Vila Guiomar, USF Jardim Alvorada, USF Cidade São Jorge, USF Vila Luzita, USF Parque Miami, USF Cipreste e USF Recreio da Borda do Campo.



Para ser imunizado em uma destas nove unidades de saúde durante a semana é necessário fazer agendamento. Aos finais de semana não é necessário agendar para receber a vacina nestes locais.



Segundo a Secretaria de Saúde, mesmo após a vacinação é necessário manter os protocolos sanitários com a higienização das mãos, distanciamento social e utilização de máscara. Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há também o telefone 0800-4848004.