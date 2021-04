Morre menino de 8 anos atingido por bala perdida no Rio

25/04/2021 | 14:10



O menino Kaio Guilherme da Silva Baraúna, de 8 anos, morreu nesse sábado, 24, após ficar uma semana internado em um hospital público do Rio. Kaio havia sido atingido na cabeça por uma bala perdida no fim da tarde de sábado, 17, na Vila Aliança, zona oeste do Rio.

A morte foi confirmada pela mãe, Thais Silva, que ao longo da semana pediu orações via redes sociais. "É com muita dor que comunico que meu filho descansou. Ele lutou muito", declarou a mãe. O menino havia passado por cirurgia e Thais estava esperançosa de que ele iria se recuperar, mas o quadro de saúde regrediu nos últimos dias e ele acabou falecendo.

Familiares do menino declararam ainda nos dias que se seguiram ao incidente que não havia nenhuma operação policial no local. A Polícia Civil abriu investigação e está apurando o caso.