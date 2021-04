Griezmann faz 2 gols, Barcelona vira sobre Villarreal e seca Atlético de Madrid

25/04/2021 | 14:01



O Barcelona segue firme na luta pelo título do Campeonato Espanhol. A equipe catalã visitou o Villarreal neste domingo, saiu atrás no marcador, mas acabou vitoriosa por 2 a 1, com dois gols do francês Antoine Griezmann. Os comandados de Ronald Koeman ficam provisoriamente a dois pontos do líder Atlético de Madrid, que ainda joga nesta tarde.

Todos os gols do duelo saíram ainda no primeiro tempo. No início, o Barcelona pressionou o adversário e teve duas boas oportunidades com Griezmann e De Jong. A primeira foi salva pelo zagueiro Raúl Albiol e a segunda deu trabalho para o goleiro Asenjo.

Pouco depois, o Villarreal inaugurou o placar com o nigeriano Samuel Chukwueze, aos 26 minutos, em um belo gol, após drible sobre o goleiro Ter Stegen e finalização quase sem ângulo.

Não houve tempo para comemorar por parte da equipe de Castellón. Aos 28 minutos, Griezmann recebeu passe preciso e encobriu o goleiro para deixar tudo igual. O segundo gol catalão foi um presente do Villarreal. Pressionado, o argentino Juan Foyth tentou um recuo para o goleiro, mas acabou entregando nos pés do atacante francês, que não perdoou. No segundo tempo, o Villarreal tentou pressionar, mas acabou derrotado no Estádio de La Cerámica.

Com o resultado, o Barcelona chega aos 71 pontos, igualando o vice-líder Real Madrid, mas se mantém na terceira posição pelos critérios de desempate. O líder Atlético de Madrid tem 73 pontos e entra em campo ainda neste domingo em busca de aumentar sua vantagem no topo aumentar para cinco pontos.

O duelo dos colchoneros será com o Athletic de Bilbao, no País Basco. O Barcelona ainda mantém viva a expectativa do título espanhol porque têm um jogo a menos que os rivais. O duelo atrasado com o Granada, no Camp Nou, está agendado para a próxima quinta-feira.

O Villarreal, por sua vez, tem 49 pontos e está em sétimo lugar, com um ponto a menos que Real Sociedad e Betis, que ocupam, respectivamente, quinta e sexta posições e, neste momento, estão no grupo de classificação para a Liga Europa da próxima temporada.

Ainda pela 32.ª rodada, neste domingo, o Getafe (15º) visitou o Huesca, vice-lanterna, e saiu com a vitória por 2 a 0. Outros três jogos acontecem ainda nesta tarde: Celta de Vigo x Osasuna, Sevilla x Granada e Athletic Bilbao x Atlético de Madrid.