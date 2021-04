Rafaella Santos surpreende ao deixar comentário em foto de Gabigol

25/04/2021 | 13:10



Rafaella Santos deixou a web intrigada ao fazer um comentário inusitado em uma foto de Gabigol publicada por um fã clube no Instagram. A imagem levava um legenda com uma mensagem positiva, que falava, principalmente sobre acreditar em sonhos. A irmã de Neymar Jr., no entanto, reagiu com um emoji vomitando. Eita!

A repercussão do comentário foi tanta, que Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador do Flamengo, mandou uma indireta nada amigável para a moça no Twitter.

Rafaella e Gabigol tiveram um relacionamento de idas e vindas, mas acabaram terminando oficialmente em agosto de 2020. De acordo com o jornal Metrópoles, o motivo seria uma suposta traição do jogador durante sua ida a festas. O pivô da separação teria sido, inclusive, um affair que Gabigol manteve com a DJ Allana.