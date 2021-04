25/04/2021 | 10:11



A atriz Eva Wilma, de 87 anos de idade, apresentou melhora na função do coração, segundo boletim médico divulgado no fim da tarde do último sábado, dia 24.

Ela está internada desde o dia 15 de abril na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de problemas cardíacos e renais.

A paciente, que tem uma evolução estável, teve uma melhora na função do coração e mantém necessidade de assistência renal. Segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em consciência e respirando espontaneamente, diz o boletim.

Em post recente nas redes sociais, Eva apareceu deitada na cama do hospital enquanto estudava um texto para a filmagem do longa As Aparecidas.