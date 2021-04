Leonardo e João Guilherme fazem acordo após cantor entrar na Justiça para parar de pagar 15 mil reis em pensão alimentícia

25/04/2021 | 10:10



O cantor sertanejo Leonardo e o filho caçula, o influenciador João Guilherme entraram em um acordo sobre o pagamento de pensão alimentícia ao garoto.

De acordo com o programa Hora da Venenosa, a coluna Em Off noticiou que os dois encerraram um processo na Justiça após Leonardo entrar com um pedido para parar de pagar a pensão no valor de 15 mil reais. O pedido havia sido acatado pelo juiz.

João, que é filho de Naira Ávilla, e recebia a pensão desde 2011, chegou a entrar com um recurso, afirmando não ter condições de se manter sozinho. Aos 19 anos de idade, ele afirmou que estudava, fazia cursos extracurriculares, e que mesmo sendo influenciador não tinha renda fixa desde que deixou o SBT, revelando que faturava apenas cerca de mil reais.

Apesar disso, João parece ter desistido de brigar com o pai da Justiça. Os dois acabaram firmando um acordo, que diz que o pagamento de pensão alimentícia não é mais necessário.

Em 2019, Leonardo chegou a declarar que morria de medo de ser preso por problemas decorrentes do pagamento de pensão. Ele, que é pai de seis filhos, afirmou que nunca deixou de pagar pensão e cumpre suas responsabilidades como pai.