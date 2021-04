Tatá Werneck atualiza fãs sobre estado de saúde de Paulo Gustavo

25/04/2021 | 09:10



Tatá Werneck abriu a caixinha de perguntas do Instagram no último sábado, dia 24, e respondeu diversas curiosidades e dúvidas dos seguidores. Em um dos vídeos, a atriz atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo, que está internado desde o dia 13 de março com Covid-19.

- O Paulo está melhorando muito, graças a Deus, a Jesus amado e os médicos, obviamente. Obrigada pelas orações, gente, está realmente chegando até ele, disse.

Paulo está intubado e respirando através de um pulmão artificial após ter complicações em decorrência da doença. Nas redes sociais, Tatá tem liderado uma corrente de orações em nome do ator, que ainda segue sem previsão de alta. O último boletim médico sobre Paulo foi enviado no dia 19 de abril informando que seu quadro apresentava sinais de recuperação das funções pulmonares.