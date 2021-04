Secretário de Estado dos EUA afirma que país ajudará Índia em combate à covid-19

25/04/2021 | 08:52



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse na noite deste sábado, por meio de sua conta no Twitter, que o país dará apoio à Índia no combate à covid-19.

A Índia registrou pelo terceiro dia consecutivo número recorde de novas infecções por coronavírus, 346.786 casos confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde do país.

"Nossos corações estão com o povo indiano em meio ao terrível surto de covid-19. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros no governo indiano e implantaremos rapidamente apoio adicional ao povo da Índia e aos heróis da saúde da Índia", afirmou Blinken pela rede social. O secretário de Estado não detalhou de que forma será dada a ajuda.

Também nas últimas 24 horas, 2.624 indianos morreram por causa da doença no período. Com isso, o total de infectados no país subiu para mais de 16 milhões e as mortes já somam 189.544.