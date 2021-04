Grande ABC registra mais 33 mortes por coronavírus

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/04/2021 | 07:00



O Grande ABC registrou 33 mortes nas últimas 24 horas em razão da Covid-19, sendo 20 delas em Santo André, dez em São Bernardo, e três em São Caetano. No total, a região já contabilizou 6.624 vidas perdidas para a doença.

Além disso, foram confirmados 454 novos casos da doença entre sexta-feira e ontem, sendo 357 em Santo André, 72 em São Bernardo e 25 em São Caetano. No total, a região registrou 173.813 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. As demais prefeituras não emitiram boletins epidemiológicos para a data.

De acordo com a secretaria de Saúde do Estado, São Paulo registrou nas últimas 24 horas 16.271 novos casos de Covid-19 e 875 mortes em decorrência do vírus. No total, 2.827.833 foram infectadas em todo o Estado e 92.548 morreram desde o início da pandemia.

Ainda segundo o órgão estadual, houve queda de 21,8% no registro de novos óbitos com relação à semana anterior. Houve também redução de 15,7% no número de novos casos e de 6,8% de novas internações.

Já segundo o Ministério da Saúde, o Brasil teve 3.076 novas mortes pela doença. Do total, 1.636 foram no Sudeste; 530 no Sul; 507 no Nordeste; 236 no Centro-Oeste; e 167 no Norte. O País soma agora 389.492 vidas perdidas em razão do novo coronavírus.

Foram confirmados também 71.137 novos casos, e o total, desde o primeiro registro da doença no território nacional, é de 14.308.215, sendo que 12.766.772 pessoas já se recuperaram.