Consórcio de imprensa: vacinados contra covid-19 chegam a 28,9 milhões (13,7%)

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 24, a 28.969.324, o equivalente a 13,68% da população total. Nas últimas 24 horas, 204.067 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os quase 29 milhões de vacinados, 12.499.298 milhões receberam a segunda dose, o que representa 5,90% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 237.036 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 441.103 doses neste sábado.