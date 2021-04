No PSB, Benedito Araújo avalia migrar para o Psol

Daniel Tossato

25/04/2021 | 00:21



Após passar 30 anos no PT e abandonar a sigla para disputar eleição de 2020 pelo PSB, quando foi reeleito vereador de Rio Grande da Serra no ano passado, Benedito Araújo já avisou que deixará as fileiras socialistas. Ele aguarda abertura das janelas de transição partidária para migrar para o Psol. O vereador tem declarado que se sente mais próximos aos ideais da sigla do que do atual PSB, partido que o convidou para disputar as eleições ainda em 2019. Dito, como é conhecido, deixou o PT por entender que não teve espaço para disputar a Prefeitura – algo que a direção petista nega.

“Só estou aguardando o início das transições partidárias para me mudar para o Psol. Tenho acompanhado muito o caminhar do partido e hoje me sinto muito mais próximo aos ideais do partido do que do próprio PSB e do PT. Estou em momento de paquera”, admitiu o vereador. A janela eleitoral só deve abrir em 2023, nas vésperas da eleição municipal. Se decidir trocar de legenda agora, Dito corre risco de perder a cadeira por infidelidade partidária.

<EM>Na cidade, o Psol é considerado partido inexpressivo. Na última eleição, por exemplo, a sigla não lançou candidatos a vereador e tampouco para a disputa ao Paço da cidade. Após deixar o PT, Bendito Araújo viu seus votos aumentarem na última eleição – quando obteve 449 sufrágios – na comparação com a disputa de 2016, quando conseguiu 398 adesões.

Apesar de ter participado do PT desde a fundação da legenda, Dito afastou a possibilidade de retornar à sigla. O vereador sustentou que sua jornada na agremiação já se encerrou. “Não guardo raiva ou mágoa do PT. Só entendo que minha passagem pelo partido já se encerrou. O PT ainda é um partido muito importante no Grande ABC e desejo boa sorte.”

Ao ter o nome preterido pelo partido, Benedito Araújo viu o PT de Rio Grande da Serra apostar no ex-prefeito da cidade Ramon Velasquez para disputar o pleito ao Paço. O ex-chefe do Executivo petista amargou quarto lugar e o petismo da cidade assistiu ao também ex-petista Claudinho da Geladeira (Podemos) ser eleito prefeito.