24/04/2021 | 19:48



O Brasil registrou 3.076 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o País acumula um total de 389.492 óbitos pela doença, segundo dados divulgados neste sábado pelo Ministério da Saúde.

Do total de vidas perdidas nas últimas 24 horas, 1.636 foram no Sudeste do País; 530, no Sul; 507 no Nordeste; 236 no Centro-Oeste; e 167 no Norte do Brasil.

No mesmo intervalo, foram contabilizados 71.137 novos casos de covid-19, elevando o total para 14.308.215.