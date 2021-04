Real Madrid empata em casa e se complica na briga pelo título do Espanhol

24/04/2021 | 18:47



O Real Madrid reduziu suas chances de título neste sábado ao ficar no 0 a 0 com o Betis, em casa, no estádio Alfredo Di Stéfano, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Zinedine Zidane abriu espaço para os rivais Atlético de Madrid e Barcelona abrirem vantagem na tabela, na reta final da competição.

O empate levou o Real aos 71 pontos, dois atrás do líder Atlético. E três à frente do Barça. O problema para os comandados de Zidane é que os dois rivais têm jogos a menos na tabela. O Atlético ainda entrará em campo na rodada, diante do Athletic Bilbao, neste domingo. E o Barcelona está com dois jogos a menos - visitará o Villarreal neste domingo. Se o time catalão vencer no domingo e também a partida que tem em atraso, alcançaria 74 pontos, superando o Real na classificação.

Ciente disso, o time de Zidane entrou em campo com quase todos os seus titulares, apesar da proximidade da partida contra o Chelsea, na terça-feira, pela ida da semifinal da Liga dos Campeões, em casa. Kroos foi um dos poucos desfalques, ao lado de Sergio Ramos, por conta de lesão.

Hazard enfim voltou ao time, após 40 dias afastado por problemas físicos, mas entrou somente no segundo tempo. O mesmo aconteceu com Vinicius Junior - Rodrygo foi titular em seu lugar, formando trio de ataque com Benzema e Asensio. Marcelo também foi para o jogo na etapa final, enquanto Casemiro e Éder Militão estiveram entre os 11 iniciais.

Com a bola rolando, o Real fez uma de suas piores partidas das últimas semanas. Criou pouco, atacou mal e praticamente não levou perigo ao gol rival. Rodrygo chegou a carimbar o travessão, num raro lance de perigo dos anfitriões. E Vinicius Junior teve oportunidade em contra-ataque, no segundo tempo. Do outro lado, o Betis se fechou com eficiência e chegou a ameaçar o gol de Courtois por uma vez.

Sonhando com uma vaga nas competições europeias, o Bétis chegou aos 50 pontos e ocupa o sexto lugar da tabela, ainda fora da zona de classificação.

Também neste sábado, o Valência empatou com o Alavés por 1 a 1, em casa, enquanto o Elche bateu o Levante por 1 a 0. Valladolid e Cádiz também ficaram no 1 a 1.