A religiosidade de Santa Teresinha

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/04/2021 | 07:00



A foto não foi publicada no livro Semente do Grande ABC, que marcou os 200 anos da primeira paróquia da região, a de São Bernardo, criada e instalada em 1812. E deveria ter sido publicada. No livro, são registradas histórias de 98 paróquias da Diocese de Santo André, as que existiam em 2012, quando o livro foi lançado – hoje o número de paróquias ultrapassa as 100.

Sobre a Paróquia de Santa Teresinha, escrevemos: “(...) foi a primeira do 2º Subdistrito de Santo André, criada em 1940 no mesmo dia da criação da Paróquia do Carmo, hoje sede da Diocese de Santo André”.

Destacamos, no capítulo Santa Teresinha, a Chuva de Rosas, tradicionalíssima no bairro. Um bairro formado na década de 1920 e ocupado por migrantes vindos do Interior do Estado – muitos da região de Socorro – e que cresceu com uma influência muito grande da igreja, desde os tempos da primitiva capela – esta mesma da foto, que neste domingo ilustra Memória.

Antonio Coelho, gratidão amigo, onde quer que você esteja.

DOIS AVISOS

1 – Padre Marcos Vinicius realiza pesquisa sobre a história do bairro Camilópolis e da igreja São Camilo Lellis, em Santo André. Quer atualizar e completar o livro-tombo da paróquia.

A página Memória vai colaborar espontaneamente com padre Marcos e pede a você, caro leitor, que ajude também. Quem tiver material, envie ao padre Marcos ou a esta página Memória. O coletivo é sempre fundamental também quando se fala em memória.

2 – João Gava, o mais idoso dos colaboradores atuais da página Memória, vai completar amanhã, dia 26 de abril, 108 anos de vida. Está muito bem e aguarda, como todos, que a pandemia termine para que ele possa retomar suas visitas mensais a São Bernardo.

Claro, amanhã a gente mostra novos trabalhos que João Gava divide conosco e com vocês, amigos leitores.

Em 25 de abril de...

1901 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra): além do trem, a localidade não tinha outras comunicações com Ribeirão Pires, Campo Grande e Paranapiacaba.

Os necessitados percorriam a pé ao longo dos trilhos, o que era proibido pelo regulamento da EF São Paulo Railway, que fechava os olhos às caminhadas.

Simplesmente não havia caminhos transitáveis para automóveis e carros de boi.

1906 – Comendador Emílio Sortino nasce em Ribeirão Pires. Tem o nome marcado em várias instituições, como a Apae andreense, Acisa e Primeiro de Maio.

1916 – Registro extraído da ata da Societá Mutuo Soccorso Italiani Uniti in São Bernardo, a mais antiga sociedade civil em funcionamento no Grande ABC: “Venne apresentato una conta dalla signora Therezina Capitanio Fantinatti, per aver assistito il socio Cestari Battista, per diversi notti, e per le applicazioni di medicamenti, importando della conta 60$000 reis. Venne aprovata”.

Falava-se, e escrevia-se, mais em italiano do que em português na pequena Vila de São Bernardo.

- O pintor Oscar Pereira da Silva, o mesmo que fez o retrato do senador Flaquer, visita Santo André.

Diário há meio século

Domingo, 25 de abril de 1971 – ano 13, edição 1519

1971 – Tem início o segundo turno do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. O Santo André FC, depois da derrota por 5 a 1 para o Saad, empata em 0 a 0 com o Nacional, no estádio da Rua Comendador de Souza, em São Paulo.

O Diário publica a tabela do returno da chamada Primeirona e informa: “A Rádio Diário do Grande ABC transmitirá diretamente todos os jogos do Santo André FC”.

Além de Santo André, Saad e Nacional, participavam do campeonato: Bragantino, Esportiva Guaratinguetá, São José (São José dos Campos), União Barbarense e Vasco da Gama (Americana).

O dirigente José Vicente Guerra colocava ônibus à disposição dos torcedores para os jogos do Ramalhão.

Hoje

- Dia do Contabilista, data instituída em 1925, quando da realização do banquete em que as classes contábeis paulistanas ofereceram ao senador João Lira.

Municípios brasileiros

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itaberá, elevado a município em 1891, quando se separa de Itapeva; e Tejupá, elevado a município em 1964, quando se separa de Piraju.

- Pelo Brasil, hoje é o aniversário de Acrelândia (Acre), Arroio do Sal (Rio Grande do Sul), Brasilândia (Mato Grosso do Sul), Caldeirão Grande (Bahia), Itacoatiara (Amazonas) e Trajano de Moraes (Rio de Janeiro).



Santos do dia

Marcos. Ou João Marcos. Discípulo de Pedro. Acompanhou Paulo. Redigiu o segundo Evangelho e pregou no Egito. O evangelho de São Marcos é o mais curto se comparado aos demais, mas traz uma visão toda especial, de quem conviveu e acompanhou a paixão de Jesus quando era ainda criança.