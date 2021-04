Obituário - 25 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/04/2021 | 07:07



SANTO ANDRÉ

Miguel Campanholli Stuppelli, 92. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Heleno, 92. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 21. Jardim da Colina.

Antonio Nakashima, 83. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Cassimiro Pereira, 82. Natural de Ingá (Paraíba). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Rosa Glodis, 80. Natural de Curitiba (Paraná). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ester de Jesus Fonseca, 78. Natural de Lambari (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

José Guedes de Brito, 70. Natural de Irecê (Bahia). Residia no Jardim Ipanema, em Ferraz de Vasconcelos (São Paulo). Dia 21, em Santo André. Cemitério Municipal do Parque do Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos (São Paulo).

Divino Antonio Santana, 68. Natural de Dolcinópolis (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gema Imaculada Bianchesi Muniz, 68. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilda Sueli Karnaks, 68. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rileide Aíres de Araujo, 67. Natural de Patos (Paraíba). Residia no Centro de Diadema. Dia 21, em Santo André. Vale da Paz.

Francisco Roberto Calelli, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério da Freguesia do Ó, em São Paulo, Capital.

Carlos Alberto da Silva Rabello, 62. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Consultor Ti. Dia 21. Memorial Planalto.

Roberto Camenale, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Laminador. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Tatiana Selma dos Santos, 41. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Professora. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Joaquim Farias, 89. Natural de Parnaíba (Piauí). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Leontina Carmo de Souza, 83. Natural de Bom Jesus do Galho (Minas Gerais). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Maria Thereza Galembek Nunes, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Nilce Rosa Fregonesi João, 74. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Planalto.

Álvaro Nunes, 73. Natural de Itaquacetuba (São Paulo). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

José Benedito Mendes, 71. Natural de Natividade da Serra (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Vale da Paz.

Célia Maria de Oliveira, 70. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Phoenix.

Sebastiana da Silva Gomes, 69. Natural de Gurjão (Paraíba). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Osvaldo Hiroshi Matsumoto, 68. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Phoenix.

Demerval Ribeiro de Sena, 63. Natural de Candeal (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maíra Aparecida da Silva Lisboa, 63. Natural de Santo André. Residia em São Paulo, Capital. Dia 21, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Maria de Fátima Santana Fernandes, 62. Natural de Jardim Olinda (Paraná). Residia no Parque Esmeralda, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria dos Prazeres Joaquim Lamzieri, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alcides Dadasio, 88. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Manoel Pedro da Silva, 86. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Jardim Maria Tereza. Dia 21. Vale da Paz.

Maria da Conceição Santana Bernardo, 77. Natural de Alagoa

Grande (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Tony Carlos Pereira, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Jehova Ignacio Martins, 76. Natural de Três Pontas (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal.

Geraldo Acácio de Castro, 66. Natural de São José do Goiabal (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Cemitério Municipal.

Luiz Carlos Guterres, 65. Natural de Lages (Santa Catarina). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Claudio Nordos Santos Silva, 51. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



M A U Á

Francisco de Souza Mendes, 72. Natural de Itapajé (Ceará). Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Pedreiro. Dia 21, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Elisabeth Luciano de Rezende, 48. Natural de Batatais (São Paulo). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Autônoma. Dia 21, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

Antonio Neto, 53. Natural de Barra do Corda (Maranhão). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Autônomo. Dia 21, em Santo André. Colinas dos Ipês, em Suzano (São Paulo).