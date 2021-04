Lilia Cabral surpreende fãs ao mostrar semelhança com Adriana Birolli: -Se alguém tinha alguma dúvida

24/04/2021 | 16:11



Depois dessa, até o comendador José Alfredo ficou chocado! A atriz Lilia Cabral, de 63 anos de idade, fez uma viagem ao túnel do tempo na última sexta-feira, dia 23, e postou nas redes sociais uma foto sua jovem, na qual se parecia fisicamente com Adriana Birolli, de 34 anos de idade, que interpreta a mesma personagem que ela na primeira fase da novela Império - Maria Marta, a esposa do comendador.

Se alguém tinha alguma dúvida que a Birolli se parece comigo..., escreveu na legenda.

Adriana - a versão mais jovem de Maria Marta - entrou na brincadeira, e aproveitou para celebrar a trama que voltou a ser exibida pela TV Globo na faixa das 21h, após seis anos, por conta da pandemia do coronavírus.

Mãezinha! Tô amando te ver todo dia, comentou na postagem.

Super parecidas, não é mesmo?