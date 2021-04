Pabllo Vittar exibe anel de diamantes e fãs ativam o modo FBI para descobrir quem é o noivo!

24/04/2021 | 15:10



Desde que Pabllo Vittar anunciou seu noivado, os fãs já iniciaram as teorias de quem poderia ser o noivo sortudo. Afinal, apesar de ter falado abertamente sobre seu novo status de relacionamento em plena festa do BBB, a cantora está preferindo deixar outros detalhes no sigilo. Na última sexta-feira, dia 23, por exemplo, a artista mostrou apenas a mão de seu futuro marido em um clique no Instagram.

Na legenda, ela escreveu:

Piranha também ama.

Acontece que os internautas não conseguiram conter a emoção e ativaram o modo FBI para descobrir a identidade do rapaz. O resultado das investigações apontou ninguém menos que o cantor Jão. Será?

Comparando as imagens, os fãs chegaram a conclusão que a mão do artista é muito parecida com a da foto publicada por Pabllo.

Quando será que Pabllo irá acabar com a curiosidade do público?