Golden Square Shopping recebe unidade do restaurante Coco Bambu

24/04/2021 | 14:22



O Golden Square Shopping, em São Bernardo, oferece a partir desta segunda-feira (26) mais uma opção gastronômica para os clientes, com a chegada do restaurante Coco Bambu Conceito ao centro de compras.

Especializado em frutos do mar, o restaurante nativo de Fortaleza (CE), traz pratos assinados pela chef Daniela Barreira, que tem como uma de suas principais características a junção do cardápio diversificado com opções que agradam todos os públicos, reunidos em um ambiente sofisticado e acolhedor, a preço justo.



Localizado no piso L1, na entrada principal do shopping, o espaço conta 700m² e um ambiente totalmente preparado para receber confortavelmente o total de 250 clientes. O restaurante conta ainda com um Bar Americano, palco para música ao vivo, carta de vinhos com mais de 50 rótulos de todos os continentes, sommelier, além de um stand de vendas dos produtos com a marca Coco Bambu, como Vinhos tinto e branco, Espumante Brut e Rosé, Cerveja, Cachaça e Pimenta. A preparação para a inauguração contou ainda com a contratação de 100 profissionais que serão responsáveis por todo o serviço, atendimento e recepção da marca.



Entre os pratos mais conhecidos da rede estão a Rede de Pescador, que proporciona um indescritível prazer do mar nordestino brasileiro com lagosta, camarão, mexilhões, peixe e lula grelhados acompanhados de arroz de açafrão, além do famoso Camarão Internacional. Entre as sobremesas, os clientes poderão se deliciar com a famosa Cocada ao Forno com sorvete, elaborada com coco ralado fresco e o famoso Pudim de Leite “O Melhor do Mundo”, com doce caseiro de ameixas pretas em calda.



Medidas de Segurança - o shopping recebe os visitantes seguindo as normas sanitárias vigentes, com público permitido de até 40% da capacidade do centro de compras, além de ter disponibilizado diversos dispensers de álcool em gel para higienização das mãos de seus clientes e a obrigatoriedade do uso de máscara. Além disso, entre as principais medidas, está a contratação de um serviço especializado em desinfecção. Equipamentos e produtos de higiene regularizados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estão sendo utilizados a cada três horas em todo o empreendimento, principalmente nas áreas muito tocadas, como corrimãos, botões de elevadores, balcões e mesas, além dos banheiros, praças de alimentação e máquinas de autoatendimento.

Ao acessar os shoppings, lojistas, colaboradores, fornecedores e clientes devem usar máscaras e têm suas temperaturas corporais aferidas por um termômetro digital infravermelho. Todos aqueles que registrarem mais de 37,8ºC seguirão os protocolos da OMS (Organização Mundial da Saúde) e não poderão acessar o complexo de lojas. Outra medida contida no protocolo de prevenção é a manutenção da abertura das portas automáticas pelo modo manual para facilitar a renovação do ar. A higienização do filtro de ar-condicionado também ganhou reforço durante o período de retomada.