Nadal vence Carreño Busta com autoridade e encara Tsitsipas na final em Barcelona

24/04/2021 | 14:12



Rafael Nadal segue firme em busca do título do ATP 500 de Barcelona. Neste sábado, o tenista espanhol superou o compatriota Pablo Carreño Busta com autoridade, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e avançou à final do torneio disputado em quadras de saibro na Espanha. Na decisão, vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, que, mais cedo, eliminou o jovem italiano Jannik Sinner.

Será a primeira decisão que o número 3 do mundo irá disputar em seis meses. A última havia sido em Roland Garros, em outubro do ano passado, quando sagrou-se campeão do Grand Slam francês ao derrotar o sérvio Novak Djokovic.

Com vitória em 24 dos 25 sets disputados, o espanhol jamais perdeu numa decisão em Barcelona, que terá a presença de dois top 5 do ranking na decisão pela primeira vez desde 2008. O torneio não foi disputado no ano passado devido à paralisação do calendário provocada pela pandemia de covid-19.

Em Barcelona, Nadal vai atrás de seu 12º título. O tenista espanhol busca a 87ª conquista no geral e a 61ª no saibro, piso em que é absolutamente dominante e no qual já acumula 451 vitórias em toda a carreira.

Neste sábado, o número 3 do mundo foi agressivo e não deu qualquer chance para Pablo Carreño Busta. Ele teve um início fulminante, chegou a sofrer uma quebra em seu serviço depois de cometer erros incomuns, mas se recuperou na partida e fechou o primeiro set em 6/3.

Nadal dominou o rival no início da segunda parcial. Com um forehand afiado e deslocamento excelente nas defesas, ele forçou erros de Carreño, abriu 4/0 e fechou o set e o jogo após 1h29. Esta foi a oitava vitória do "Toro Miúra" em cima do tenista compatriota.

Stefanos Tsitsipas também teve uma atuação dominante para vencer e avançar à final. O grego passou pelo jovem Jannik Sinner por 2 sets a 0, com duplo 6/3, após 1h23 de partida, para alcançar a segunda final no torneio catalão e a segunda decisão consecutiva na temporada - ele conquistou o Masters 1000 de Montecarlo no domingo passado.

Campeão em Montecarlo, o número 5 do ranking mundial soma agora nove vitórias seguidas sem perder set em 2021 e 26 triunfos em toda a temporada. Esta será sua sétima tentativa de ganhar um título de um torneio ATP 500.