São Paulo bate recorde de vacinas aplicadas em 24 horas

Do dgabc.com.br



24/04/2021 | 14:04



São Paulo bateu recorde de vacinas aplicadas nesta sexta-feira (23), com 334.955 doses aplicadas em 24 horas em todo o estado. O número representa 19,2% de todas as vacinas aplicadas no Brasil no dia de ontem. Os dados são do sistema oficial do Governo de SP VaciVida e do Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Entre o total de imunizados do estado, segundo dados do Vacinômetro deste sábado (24), às 11h50, foram aplicadas 10.676.981 doses, sendo 6.925.916 em primeira dose e 3.751.065 em segunda dose. Em números absolutos São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil.

Segundo os dados do consórcio de veículos, o estado já imunizou 14,87% da população em primeira dose e 8,01% com a segunda dose das Vacinas do Butantan e da Fiocruz/Astrazeneca.

Os 645 municípios do estado começaram a imunizar ontem os idosos a partir de 64 anos de idade. No próximo dia 29 de abril será a vez das pessoas com 63 anos e no dia 6 de mais quem possui 60, 61 e 62 anos.