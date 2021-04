Carlinhos Maia revela que sofreu com síndrome do pânico após se casar: - Perdi 12 quilos

24/04/2021 | 13:11



Para além das risadas e do bom humor, Carlinhos Maia revelou uma outra face de sua vida pessoal. Em entrevista para o podcast Inteligência Ltda, o humorista declarou sofrer de síndrome do pânico com crises ocasionadas, principalmente, devido à constantes ataques virtuais, uma consequência negativa, mas comum, para aqueles que trabalham com a internet.

- Nunca falei disso, inclusive. Tive uma síndrome do pânico pesadíssima logo após meu casamento. Dei uma pirada, de ficar assustado com tudo, de não sair de casa. Quando você recebe muitas críticas, você sempre acha que, em qualquer momento, alguém vai fazer alguma coisa com você. Ficava me tremendo dentro de casa, não dormia, foi uma fase bem ruim da minha vida. Foram alguns meses bem pesados. Perdi 12 quilos.

Durante uma de suas crises, Carlinhos conta que precisou, inclusive, ficar internado.

- Eu subia ao palco e passava mal. Fui fazer um show nos Estados Unidos e tive que sair na metade. Tinha um médico lá me dando injeção e precisei ficar internado em Miami. Eu comecei a acreditar que eu era uma pessoa ruim, mas passou.