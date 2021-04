São Paulo reabre parques, restaurantes e academias neste sábado

Da Agência Brasil



24/04/2021 | 12:30



São Paulo avança, neste sábado (24), na flexibilização das regras para conter a pandemia de Covid-19. A partir de hoje reabrem para o público restaurantes, lanchonetes, salões de beleza, parques, clubes, academias e estabelecimentos ligados a atividades culturais. Já amanhã, a Capital reativa também as ciclofaixas de lazer.

O horário de funcionamento permitido para os estabelecimentos é das 11h às 19h. Academias podem abrir em dois horários: das 7h às 11h, e das 15h às 19h. A orientação é que a população evite aglomerações nesses espaços, que terão capacidade máxima limitada a 25%.

Para evitar a circulação de pessoas no período noturno, está mantido o toque de recolher entre 20h e 5h. Permanece ainda a orientação de teletrabalho para as atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horário na entrada e saída das atividades do comércio, serviço e indústria para evitar aglomerações no transporte público.

Desde domingo (18), voltaram a funcionar em São Paulo o comércio e as lojas de shopping, assim como igrejas e lugares de cultos religiosos.