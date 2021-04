24/04/2021 | 10:10



Fofura! Nasceu Benício, filho do cantor sertanejo Marlon, da dupla com Maicon, com sua namorada, a maquiadora Maria Clara. O anúncio foi feito através das redes sociais do pequeno na noite do dia 23 de abril.

Cheguei, gente!, dizia a mensagem seguida da foto do trio reunido logo após o parto.

Logo depois, Marlon escreveu: E Deus me deu mais um amor incondicional na minha vida!! Seja bem vindo meu filho .

O relacionamento do casal sempre foi polêmico, uma vez que Maria Clara era melhor amiga da ex-mulher do cantor, Letícia. O ex-casal, aliás, chegou a fazer parte do programa Power Couple.