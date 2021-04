Clientes começam a retornar gradualmente aos shoppings

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



24/04/2021 | 09:20



Os shoppings de todo Estado puderam retomar o atendimento presencial no domingo. Na região, eles tiveram movimento tímido no primeiro dia, conforme o Diário acompanhou. Contudo, gradativamente o número de clientes circulando nos corredores aumentou. A expectativa é que hoje, com a retomada dos restaurantes, a demanda, dentro do limite de 25% da capacidade, seja ainda maior. Funcionamento está permitido das 11h às 19h.

Luis Augusto Ildefonso, diretor institucional da Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), observa que o consumidor ainda está reticente em voltar por medo de contrair o novo coronavírus. “Como tínhamos uma demanda reprimida, afinal, foram 40 e poucos dias sem abrir, muita gente precisava comprar alguma coisa”, assinala. Ele destaca que os shoppings criaram um ambiente sanitariamente seguro. “O cliente sabe que (no shopping) ele terá segurança como (encontra) em poucos lugares da cidade”, garante.

A entidade ainda não realizou o balanço dos 43 dias em que precisou funcionar apenas com entregas e retiradas. No entanto, as perdas devem ser similares ao mesmo período do ano passado, quando o setor também precisou fechar as portas. Em todo País, R$ 92 bilhões podem ter sido perdidos. “A vacinação é o fator principal, quanto mais tiver (doses) e forem aplicadas com uma rapidez maior do que a de hoje, mais o cidadão vai se sentir confortável”, afirma Ildefonso.

O diretor institucional da Alshop indica que o perfil do cliente mudou. Antes da pandemia, os consumidores ficavam cerca de uma hora e 40 minutos dentro do centro de compras. Atualmente, a permanência é de aproximadamente 25 minutos. Isso porque o cliente está pesquisando informações e disponibilidade do produto pela internet, indo presencialmente apenas para efetuar a compra.

O Mauá Plaza, na cidade homônima, afirma que está recebendo, em média, 6.000 pessoas diariamente. Antes da pandemia, eram 40 mil consumidores por dia, aproximadamente. O empreendimento irá sortear R$ 60 mil em vales-compras a partir do dia 30.

Gerente de marketing do Shopping ABC, em Santo André, Flávia Tegão, lembra que além dos restaurantes, academias, cinema e operações de lazer voltarão a funcionar hoje. “Desde a reabertura, sentimos uma retomada gradativa no fluxo de clientes. Nesta segunda fase, deve aumentar ainda mais”, assinala. Ele também está otimista com o Dia das Mães e visa atrair a clientela por meio de promoção compre e ganhe.

O Grand Plaza, em Santo André, salienta o aumento gradual e cauteloso dos consumidores. Para fomentar as vendas para o Dia das Mães, o shopping está apostando no sistema de cashback nas compras acima de R$ 250.

No Praça da Moça, em Diadema, o gerente de marketing, Daniel Lima, lembra que, além dos protocolos sanitários para garantir a segurança dos clientes e lojistas, os sistemas drive-thru e delivery ainda estão disponíveis. Em breve, o centro de compras irá lançar campanha unificada de Dia das Mães e dos Namorados.

Mesmo com as portas abertas, o Shopping Metrópole, em São Bernardo, também mantém delivery, drive-thru e sistema de retirada em armários inteligentes. Assim, o cliente pode comprar on-line e apenas retirar no centro de compras.

Na mesma cidade, o Golden Square está apostando na abertura de novas operações. Para intensificar as vendas para o Dia das Mães, o empreendimento está com promoção compre e ganhe.

Os demais shoppings do Grande ABC não retornaram o contato do Diário até o fechamento desta edição.