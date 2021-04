Barty vira diante de Pliskova e encara Svitolina na semifinal em Stuttgart

24/04/2021 | 00:30



A australiana Ashleigh Barty deu mais um grande passo para voltar a ganhar um título no saibro. Nesta sexta-feira, a tenista obteve grande vitória de virada sobre a checa Karolina Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 7/5, pelas quartas de final do Torneio de Stuttgart, na Alemanha.

"Foi uma partida incrível", disse Barty, atual número 1 do mundo. No set decisivo, Pliskova sacou em 5 a 4 e tinha tudo para fechar o jogo. Mas a australiana não desistiu jamais do jogo e fez cinco pontos seguidos para empatar a série em 5/5. Não aproveitar o 40 a 0 foi um duro golpe na checa. Ele teve o serviço quebrado e viu a rival fechar em 7/5.

Em sua primeira semifinal no ano, a australiana encara Elina Svitolina. A ucraniana, atual quinta colocada do ranking, passou pela checa Petra Kvitova, também de virada, por 6/7 (4/7), 7/5 e 6/2. Ela não ganha um torneio no saibro desde 2019, quando foi campeã de Roland Garros.

Na outra semifinal estão a romena Simona Halep, que não teve problemas diante de Ekaterina Aexandrova, passando por fáceis 6/1 e 6/4, diante da belorussa Aryna Sabalenka, que bateu a estoniana Anett Kontaveit por 7/5, 4/6 e 6/1.