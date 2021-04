Água Santa recebe Taubaté, às 20h, em Santa Bárbara d’Oeste

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/04/2021 | 00:01



A falta de iluminação artificial no Estádio do Inamar, em Diadema, vai fazer com que o Água Santa utilize uma segunda casa diferente no intervalo de dois dias. Depois de mandar o jogo contra o Osasco Audax no Canindé, na Capital, hoje o Netuno recebe o Taubaté no Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, a partir das 22h, pela sétima rodada da Série A-2.

Alheio a este fato, o técnico Sérgio Guedes exalta a postura do time, que segue invicto no torneio, com cinco vitórias e um empate. “A equipe sabe o que quer. Esse entendimento faz com que as coisas caminhem bem. Dessa forma cresce, vai ganhando confiança, inibindo as saídas do adversário”, destacou o treinador.

Diante do Osasco Audax, peças que passaram longo período de recuperação, casos do meia Luan Dias e do atacante Bambam, reapareceram em campo como alternativas aos jogos sequenciais. “São jogadores importantes. Foram muito bem substituídos, mas vão regressando e ganhando confiança, um alento em uma competição dia sim, dia não. As ocasiões vão surgir para que todos reivindiquem vaga jogando”, disse Sérgio Guedes.