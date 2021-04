EC S.Bernardo volta para casa e recebe a Briosa pela Série A-2

Dérek Bittencourt

24/04/2021 | 00:01



Adversários de hoje pela sétima rodada do Paulista da Série A-2, EC São Bernardo e Portuguesa Santista se encontram com um ponto em comum vivido há dois dias: ambos permitiram o empate dos adversários nos acréscimos. O Cachorrão, que vencia o Taubaté por 2 a 0, acabou cedendo a igualdade no fim, enquanto a Briosa esteve à frente do XV de Piracicaba durante quase todo o jogo, mas levou o gol que determinou o 1 a 1 no apagar das luzes. Assim, os times entram em campo com o sabor amargo na boca e, ao mesmo tempo, a gana por consolidar mais uma vitória na competição.

O técnico Renato Peixe preferiu exaltar o ponto conquistado em vez de lamentar os dois perdidos contra o Taubaté, mas disse que as falhas apresentadas no Vale do Paraíba anteontem não podem se repetir hoje, no reencontro do Cachorrão com o Estádio 1º de Maio, que teve o gramado recuperado e a iluminação arrumada. “Claro que é bom o ponto fora de casa, mas ficamos com a sensação de tristeza por estarmos ganhando por 2 a 0. Porém, futebol é assim e temos que corrigir os erros que tivemos rapidamente porque sábado (hoje) tem outra guerra em casa. Vamos avaliar as condições físicas dos atletas para entrarmos inteiros dentro de campo”, disse.