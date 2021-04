Santo André faz frente ao São Paulo, mas perde por 2 a 0

Dérek Bittencourt

23/04/2021 | 22:47



O Santo André chegou na noite desta sexta-feira, 23, ao quinto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Paulista. Em visita ao São Paulo, no Morumbi, teve boa atuação, mas duas falhas foram cruciais e determinaram os 2 a 0 a favor do Tricolor, que chegou aos 22 pontos, líder isolado do Grupo B. Já o Ramalhão, com seis, é terceiro da Chave A.



Se diante do Novorizontino faltou repertório ao Santo André, ontem o time finalizou 15 vezes e obrigou Tiago Volpi a executar importantes defesas em pelo menos cinco delas. A primeira delas logo no minuto inicial, em chute de Ramon.

Aos oito, porém, PV entregou de bandeja para Rojas, que avançou desde o meio de campo até invadir a área e bater no canto: 1 a 0.

O gol não abateu o Ramalhão, que tinha em Ramon sua principal peça na etapa inicial. O camisa 9 teve segunda oportunidade aos 37, após passe de Minho, mas Volpi defendeu. Aos 43, Ramon ainda tentou de cabeça, mas errou o alvo.

Com tal comportamento, esperava-se que o Ramalhão chegasse ao empate mas, aos nove, Daniel Alves deu lindo passe para Vitor Bueno, livre, avançar até a área e bater na saída de Fernando Henrique.

Alan Dotti passou a mexer no time e lançou Caio Rangel, que trouxe poderio ofensivo ao time. Aos 15 e aos 28, em chutes de média distância, ele obrigou Volpi a trabalhar. Aos 41, ele ainda serviu Bruno Santos, que obrigou mais uma intervenção do arqueiro.

"A sensação não é boa, perdemos. Sabíamos da dificuldade, mas agora é pensar no próximo jogo para nos recuperarmos", disse o meia Gegê, após o jogo, ao SporTV.