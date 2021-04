Baep do Grande ABC ganha drone para auxiliar ações da Polícia Militar

Bia Moço





24/04/2021 | 07:00



O 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) do Grande ABC foi contemplado com um drone, avaliado em R$ 13 mil, por meio de doação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). O equipamento é fruto de acordo de não persecução penal e o acerto já foi homologado pelo Judiciário de São Bernardo, em caso que envolveu denúncia por lavagem de capitais. Segundo o Gaeco, a intenção é que o Vante (Veículo Aéreo Não Tripulado), de última geração, auxilie as forças policiais no combate e na prevenção à criminalidade na região.

Comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano 6) – que responde pelo Grande ABC – o coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos confirmou a chegada do equipamento na base do Baep, explicando que a negociação para aquisição do drone foi iniciada ainda quando ele comandava o batalhão – foi nomeado para chefiar a região no começo do mês. “Esse equipamento já está no Baep, mas ainda terá de passar por um processo de regularização no CavPM (Comando de Aviação da Policia Militar), que é o órgão que faz a especificação técnica para atuação do drone na polícia”, ressaltou, pontuando que o Vant ainda precisa de homologação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e do processo de finalização do seguro.

“Depois de toda a documentação estar pronta, os policiais passarão por treinamento para utilização do equipamento”, garantiu, explicando a funcionalidade. “O objetivo maior é visar a segurança do policiamento, mas, também, auxiliará nas ações operacionais e planejamento”, confirmou o coronel, pontuando ainda que o drone colabora para que os policiais possam fazer uma análise de território antes de entrar em atuação, identificar pessoas, pontos de fuga, situação local e monitoramento a distância. “Já temos um drone da PM (Polícia Militar), que foi por aquisição própria, e agora esse vem somar ao trabalho. A ideia é que, a longo prazo, todos os batalhões tenham um drone para auxiliar o trabalho”, anunciou o coronel Hélio.