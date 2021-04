Do Dgabc.com.br



24/04/2021



O eletricista José Rufo da Costa Filho, 39 anos, foi uma das 6.631 pessoas internadas com Covid desde o início da pandemia em São Bernardo, segundo boletim atualizado quinta-feira, e obteve alta médica. Com 85% do pulmão comprometido, Costa foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Clínicas. Ficou três dias com o equipamento de entubação ao seu lado, preparado para o procedimento, caso piorasse. Conseguiu se recuperar e saiu da UTI após 11 dias. O que ele não imaginava era que teria nova batalha contra sequelas deixadas pela doença.

Para isso, contou com o auxílio da fisioterapia e reabilitação respiratória, serviço oferecido pela Policlínica Centro. “Cerca de 20% dos pacientes internados sofrem com as sequelas da Covid. Depois da alta, são encaminhados para as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), onde passam por avaliação do médico do local e, posteriormente, por um pneumologista”, explicou Geraldo Reple, secretário de Saúde de São Bernardo.

Este serviço começou no município em 2007 e o foco sempre foi o atendimento aos pacientes com doenças pulmonares crônicas, como enfisema, bronquite crônica, asma e fibrose pulmonar. E, em sua maioria, pacientes idosos.

Para atendimento, a orientação é que o munícipe procure UBS mais próxima de casa para avaliação e acolhimento. O tempo de reabilitação varia de acordo com cada paciente, mas normalmente ocorre de oito a 12 semanas.