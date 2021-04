Do Dgabc.com.br



24/04/2021 | 00:01



A Prefeitura de Santo André abriu ontem inscrições para que transportadores escolares entreguem cestas básicas na cidade. Os kits de alimentação serão destinados a munícipes em situação de vulnerabilidade causada pela pandemia. A iniciativa faz parte da campanha Santo André Solidária, do Fundo Social de Solidariedade.

“Seguimos cuidando de nossos munícipes, com a colaboração de todos que nos auxiliam doando diversos tipos de itens, uma ajuda que é essencial para continuarmos trabalhando por quem mais precisa”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

Os profissionais serão remunerados e receberão pagamento proporcional à quantidade de cestas entregues, com valor que pode chegar a R$ 1.000. Os transportadores escolares precisam, obrigatoriamente, ser cadastrados na cidade, ou seja, atuar como permissionários autorizados pela SATrans.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 no http://bit.ly/transporteescolarsa21. No dia 5 de maio edital será publicado com o nome dos habilitados a realizar a entrega dos kits de alimentação em toda a cidade.

"Vamos garantir que o alimento chegue na mesa da nossa gente e remunerar os profissionais do transporte escolar que foram afetados pela pandemia. Santo André é uma cidade feita de gente solidária e é com esse cuidado e olhar para os que mais precisam que vamos vencer essa guerra”, destacou o prefeito Paulo Serra.