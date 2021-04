Questão de segurança

Do Diário do Grande ABC



A deliberação da Prefeitura de Diadema para normatizar a atuação dos integrantes da GCM (Guarda Civil Municipal) tornou-se motivo de polêmicas. Em síntese, os agentes foram proibidos de se envolver em perseguições. Receberam instruções para, ao menor sinal de veículo suspeito, comunicar à PM (Polícia Militar) para que esta corporação tome as devidas providências. Dessa forma, ficam os guardas cada vez mais incumbidos de atuar na proteção patrimonial.

A determinação do Executivo reverberou nas galerias do Legislativo. Na Câmara, até vereadores da base governista criticaram o secretário de Defesa Social Benedito Mariano. Eles avaliaram que tal conduta enfraquece o poder de atuação e compromete a eficácia do serviço.

A questão fica ainda mais complexa quando comparada com o que ocorre nas outras seis cidades do Grande ABC. Em São Caetano e Santo André, por exemplo, existem centrais de monitoramento em que as forças de segurança do Estado (PM e Polícia Civil) e do município (GCM) trabalham em conjunto. Em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, embora não existam instalações compartilhadas, nas ruas a atuação ocorre de maneira integrada no combate ao crime.

O tema é polêmico. Especialista ouvido pela equipe de reportagem deste Diário ressalta que nas grandes cidades do planeta as polícias são municipais. Entretanto, destaca que a ‘militarização’ das guardas pode gerar concorrência entre as corporações e que isso nem sempre se reflete em benefício à população. Outro estudioso do assunto ressalta que quando as GCMs assumem funções ostensivas, acabam se desvirtuando da função para a qual originalmente foram criadas, que é ter papel “mais social”. E defende a desmilitarização do grupo.

O fato é que na região existem hoje 2.474 pessoas atuando nas guardas municipais. É um contingente que jamais pode ser desprezado. O investimento em preparação e em equipamentos certamente pode ser revertido na melhora do enfrentamento à criminalidade.