Obituário - 24 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/04/2021 | 07:00



Laura Bardelli Nucci

(São Bernardo, 22-10-1945 – São Paulo, 22-4-2021)

Dona Laura viveu a vida inteira em São Bernardo. Morou nas Avenidas Paulo Afonso e Imperador Pedro II, ambas no bairro Nova Petrópolis. Os Bardelli fazem parte da série de “passaportos” editados pelo ex-vereador Amedeu Giusti, em homenagem aos italianos de São Bernardo.

Menina, Laura atravessava o córrego que vinha da Vila Santa Terezinha, hoje encoberto pela Avenida Prestes Maia, para ir estudar no Grupo Escolar Maria Iracema Munhóz, na Praça Lauro Gomes.

Solteira, a jovem Laura trabalhou por oito anos na Volkswagen. Mais tarde, já com a prole formada, formou-se professora de Educação Artística.

Dona Laura colaborou com a página Memória do Diário e participava de grupos de trocas de fotos na Facebook, testemunha da transformação da cidade de São Bernardo – de uma vila quase rural em metrópole. Tinha muito apreço pela história da cidade.

Ela era filha de Santo e Catarina Bardelli. Casou-se em 1970 com Domingos Waldyr Nucci (1933-2014). Parte aos 75 anos. Deixa quatro filhos - Leila, Miriam, João Paulo e Cláudio - e quatro netos - Pedro, Catarina, Tales e Raquel. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

Texto: João Paulo Nucci, filho, jornalista.



SANTO ANDRÉ

Luiz Matias dos Santos, 93. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alvarinda Rossi de Oliveira, 92. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.

Giovanni Agresti, 85. Natural da Itália. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Darcy Mario Gonçalves, 84. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no bairro Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Memorial Planalto.

Thereza Lúcia da Matta Bastos, 82. Natural de São Simão (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Paião de Sales, 81. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Figueroa, 80. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Geraldo Rodrigues Lopes, 77. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Ferreira dos Santos, 77. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair Marcos Lyra Mariano, 71. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Motorista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zélia Oliveira Okamoto, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Carlos Henrique Faria, 65. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Metalúrgico. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Célia Maria do Nascimento Silva, 65. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia na Vila Ema, em são Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Edgar Correia Lima, 64. Natural de Aiuaba (Ceará). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Maria da Silva Maneuso, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Donizeti da Silva, 64. Natural de Taubaté (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério e Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos (São Paulo).

Maria Neuza da Silva, 63. Natural de Nova Soure (Bahia). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Cozinheira. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Barboza Ferreira, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana D’Arc Siqueira Aninha, 58. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Moreira, 51. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Cozinheira. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Cíntia Cândido Silva Santana Batista, 46. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Professora. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosimeire Romon, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Operadora de telemarketing. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Patrick Silva, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Atendente. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Irene Moreira, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Durval Arrivabene, 87. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Jandira Marcatto Gonzalez, 85. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Sebastiana da Silva Izidoro, 85. Natural de Borebi (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Padre José Aguirre Suberviola, 83. Natural da Espanha. Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Kimiko Tinen, 81. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

José Vieira Lima, 81. Natural de São Pedro dos Ferros (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Sebastião José Machado, 80. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Neide Ignacio Ferreira, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Benedicto Alairto Simões, 73. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Phoenix.

Vera Lucia Ferreira, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Sérgio Ota, 66. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Francisco Ferreira de Oliveira, 66. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

João Carlos Xavier, 63. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Leri Martins da Costa, 63. Natural de Antonio Dias (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

José Milton da Silva, 51. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



DIADEMA

Angelina Ferreira Cunha, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Ignes Pereira dos Santos, 92. Natural de Cônego Marinho (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Lazarina Luiza Martins, 85. Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal.

Heleno da Rocha Santiago, 80. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Laurindo Penha, 79. Natural de Álvaro de Carvalho (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Jardim da Colina.

Clemildes Silva, 77. Natural de Neópolis (Sergipe). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

José Roberto Passos, 69. Natural de Itabaiana (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Maria das Graças Diniz Ribeiro, 66. Natural de Assaí (Paraná). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal.

Maria das Graças Diniz Ribeiro, 65. Natural de Assaí (Paraná). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Estevão, 64. Natural de Bananeiras (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Matilde Longina Martins, 63. Natural de Rio Casca (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Cemitério Municipal.

Marisete Silva de Oliveira, 50. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Cemitério Municipal.

Renato Palomino de Carvalho, 43. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Cemitéri Municipal.



M A U Á

Izabel Baptista da Costa Mastrangi, 81. Natural de Carmo da Mata (Minas Gerais). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Caroline de Oliveira Gadotti, 30. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Marli Alves Wada, 68. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Mara, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.