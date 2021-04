São Paulo derrota Santo André e alcança 6ª vitória seguida

23/04/2021 | 22:05



O São Paulo está adorando esse negócio de jogar toda hora. Na noite desta sexta-feira, no Morumbi, obteve a sexta vitória seguida desde a retomada do futebol. Desta vez, fez 2 a 0 no Santo André, pelo Paulistão. Nos últimos 14 dias, foram cinco triunfos pelo Estadual e um pela Copa Libertadores.

A vitória deixou o São Paulo ainda mais perto da classificação à próxima fase do Paulistão. O time lidera o Grupo B, com 22 pontos em nove jogos - a Ferroviária tem 10 em sete partidas. O Santo André está em situação difícil no Grupo A: 6 pontos em sete jogos, em terceiro. O Corinthians é o ponteiro, com 18 pontos em nove confrontos.

O técnico Hernán Crespo escalou Miranda desde o início, possivelmente já pensando no jogo de quinta-feira contra o Rentistas, do Uruguai, pela Libertadores, pois Léo está suspenso. Rodrigo Nestor voltou a ser escalado como titular. No ataque, com Pablo suspenso, ele optou novamente por Vitor Bueno, ao lado do veloz Joao Rojas.

E foi o equatoriano que colocou o São Paulo na frente, logo aos 8 minutos, numa jogada em que os méritos foram todos dele. Rojas roubou uma bola de Pedro Vitor ainda no campo do tricolor, disparou como um flecha em direção ao gol e já na área, ao perceber a saída de Fernando Henrique, deu um toque sutil, no canto esquerdo do goleiro. O atacante deu uma arrancada de 59 metros.

"Estou muito agradecido pela confiança e o respaldo que meus companheiros me deram, não é fácil ficar tanto tempo fora", disse no intervalo Rojas, que ficou mais de anos sem jogar por causa de grave contusão. "Estou superagradecido pela oportunidade que o Crespo me deu."

Naquela altura, o São Paulo já estava confortável em campo. Isso porque o time do ABC estava mais preocupado em tentar impedir as chegadas dos donos da casa do que em procurar o gol.

Embora à vontade em campo e ficando com a bola grande parte do tempo, o time de Crespo não era tão incisivo como em jogos anteriores. Ainda assim, esteve perto do segundo gol aos 16 minutos quando Rodrigo Nestor deu ótimo passe para Vitor Bueno na área. Mas Fernando Henrique conseguiu defender o chute.

Tímido e sem mudar sua proposta de jogo mesmo em desvantagem, o Santo André teve sua primeira boa chance apenas aos 37 minutos, e ainda assim graças a um erro de passe de Rojas. Na sequência da jogada, Ramón penetrou, bateu, mas Volpi desviou, em ótima defesa.

Mas, a rigor, foi o São Paulo que esteve mais perto do segundo gol e poderia ter conseguido aos 39, em mais uma bola perdida por Pedro Vitor, desta vez na entrada da área defendida pelo Santo André, mas Reinaldo se precipitou após receber de Vitor Bueno e bateu para fora.

O jogo não mudou taticamente na etapa final. Rojas quase marca de novo aos 6 minutos, mas aos 8 o São Paulo aumentou a vantagem. Daniel Alves deu um belo passe para Vitor Bueno, que entrou livre e tocou na saída do goleiro.

Só então o Santo André ameaçou se tornar um pouco mais agressivo. Aos 15, Caio Rangel, que havia entrado no lugar de Fraga, obrigou Volpi a fazer difícil defesa.

Mas o São Paulo mandava na partida e tinha mais espaço para atacar. Quase marca aos 24 com Luciano após boa troca de passes, mas o atacante chutou por cima.

Caio Rangel voltou a dar trabalho a Volpi aos 28 minutos - encheu o pé de fora da área e o goleiro voou para espalmar -, mas depois o São Paulo voltou a rondar a área do Santo André.

Voluntarioso, o time do ABC ainda tentou o gol com Bruno Santos - outra grande defesa de Volpi - e Gegê, mas a última chance da partida foi de Léo, que jogou os minutos finais no lugar de Reinaldo. Mas ele pegou mal na bola e perdeu a oportunidade de ampliar a vitória.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 2 x 0 SANTO ANDRÉ

SÃO PAULO - Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Daniel Alves, Rodrigo Nestor (Luan), Igor Gomes (Talles), Luciano e Reinaldo (Léo); Joao Rojas (Bruno Rodrigues) e Vitor Bueno (Benítez). Técnico: Hernán Crespo.

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique; Marcos Martins, Pedro Vitor, Rodrigo e Bruno Santos; Fraga (Caio Rangel), PH (Vitinho), Marino (Paulo Roberto) e Gegê; Ramon (Thiago Marques) e Minho (Rone). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS - Rojas, aos 8 minutos do primeiro tempo. Vitor Bueno, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano, Rodrigo Nestor, Fraga.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).