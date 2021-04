Eduardo Leite é barrado no baile

Raphael Rocha



24/04/2021 | 04:41



O PT de Santo André começa hoje, a partir das 15h e em ambiente virtual, a discutir o futuro do partido na cidade. O primeiro tópico é o balanço das eleições do ano passado – quando a legenda emplacou somente dois vereadores e ficou longe de ser protagonista no processo majoritário. Chama atenção, porém, que esse debate seja travado justamente no período de suspensão aplicada ao vereador mais bem votado do partido no município, Eduardo Leite (PT). Eduardo foi punido pela sigla depois que, ao Diário, elogiou as ações do governo Paulo Serra (PSDB) durante a pandemia de Covid-19 – o tucano é adversário do petismo em Santo André. Como está suspenso, será impedido de participar das discussões. Toda situação remeteu muita gente à famosa série dos anos 1990 Barrados no Baile, que narrava toda história de dificuldade de adaptação de uma família de Minnesota para Beverly Hills, uma das regiões mais ricas da Califórnia.

Lupa

Interlocutores do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), têm observado com atenção o comportamento de dois vereadores da bancada de sustentação durante as sessões. O vereador Afonsinho (PSDB) costuma deixar o plenário em meio a votações de projetos do Executivo, prática incomum dos governistas. Nesta semana, quem adotou a tática foi Glauco Braido (PSD), durante análise do projeto que cria departamento municipal para relação com a FUABC (Fundação do ABC). O pessedista saiu à francesa do plenário na hora da análise do texto. Curiosamente, voltou quando a casa preparava para apreciar um projeto de sua autoria – o adote uma praça. A bancada agiu rapidamente e adiou a votação por uma sessão.

Afagos – 1

Em recente entrevista, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), enalteceu a atuação do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), também presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, projetando o tucano como o futuro da política regional para voos maiores. “Não adianta apostar nos velhos. Temos de apostar na juventude. E vejo nele potencial”, comentou Volpi.

Afagos – 2

Os afagos, porém, chamam atenção pelo fato de no governo Paulo Serra estarem duas figuras de oposição à administração de Clóvis Volpi, casos dos ex-vice-prefeitos Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), e Gabriel Roncon (PTB). A dupla está em cargos de comissão na gestão tucana e, mesmo assim, continua com atuação forte de críticas ao trabalho de Volpi em Ribeirão Pires.

Homenagem

Ex-vice-prefeito de São Bernardo, o cantor Frank Aguiar foi homenageado no Rotary Club Santo André Norte com o diploma de honra ao mérito, concedido às pessoas que trabalharam em prol da entidade durante a gestão 2020/2021, que tem o advogado Eduardo Barros de Moura à frente. Frank foi contemplado por protagonizar lives solidárias, para arrecadação de alimentos. Durante a cerimônia virtual, agradeceu pela honraria e deixou claro que não tem planos de voltar à política – segue com a carreira artística ativa.

Outdoor

Nesta semana, o vereador Sargento Simões (Podemos), de Mauá, anunciou que será candidato a deputado federal no ano que vem. O primeiro passo para ser conhecido no Grande ABC foi espalhar outdoors pela região toda, citando projeto de lei que isenta impostos durante a pandemia de Covid-19. Mas o comentário na classe política de Mauá foi que o material teve efeito reverso, já que traz muito texto para esse tipo de material, que precisa ser conciso e direto.