Assembleia reconhece decretos e avaliza olhar diferenciado na crise

Fabio Martins



24/04/2021 | 03:26



A Assembleia Legislativa reconheceu situação de calamidade pública decretada por municípios, incluindo os sete do Grande ABC – medida que permite flexibilização para as ações dos governos –, e autorizou assim análise diferenciada dos órgãos de controle durante o período de pandemia provocada pela Covid-19. Com a aprovação do projeto de decreto legislativo número 32/21, em sessão extraordinária, o Parlamento, que recebeu 131 pedidos neste ano, homologa procedimentos adotados e dá ciência ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre cenário aplicado em cada cidade.

A adoção do estado de calamidade afrouxa de forma provisória regras inseridas na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), a exemplo das normas de teto de endividamento, metas fiscais e limitação de empenho. Tem também reflexos diretos na Lei de Licitações 8.666/93, no que se refere à dispensa de certame para aquisições de bens e serviços, além de contratações emergenciais, desde que justificadas a atender à situação vigente.

Pelo texto, o reconhecimento é valido apenas para 2021 por causa da crise sanitária. Diante deste prisma, os prefeitos terão que comunicar desdobramentos dos decretos. Para os legislativos locais, os executivos devem informar sobre a abertura de créditos extraordinários, movimentações orçamentárias, como remanejamentos na peça, e utilização da reserva de contingência.

Como tentativa de evitar mau uso do dinheiro público no período, o projeto estabelece que as despesas decorrentes do estado de calamidade têm de ser amplamente divulgadas no Portal da Transparência. Em relação às contratações de serviços e aquisição de produção sem licitação, as prefeituras precisam comprovar, por documentos e justificativas tanto técnicas quanto jurídicas, elementos como pesquisa de preço e urgência.

A Prefeitura de Mauá, chefiada por Marcelo Oliveira (PT), alegou que a pandemia traz “situações atípicas que devem ser tratadas com medidas de mesma natureza”. Segundo o Paço, a calamidade adotada é necessária para as contratações em regime emergencial, dispensando assim trâmites burocráticos. “No entanto, a nova administração atua no sentido de garantir a certeza de que o preço e o valor de insumos e serviços devem ser compatíveis, havendo pesquisa de mercado em todas as contratações, o que não era feito na gestão anterior.”

O governo de Diadema, sob comando de José de Filippi Júnior (PT), considerou que o reconhecimento da Assembleia “é muito importante”, notadamente para a cidade, “carente, em que a atuação do Estado é fundamental”. “Possibilita ao gestor utilizar com maior eficácia e rapidez os recursos financeiros disponíveis em medidas necessárias para impedir a propagação do vírus. Todas essas excepcionalidades devem ser cotejadas com a necessidade imposta pela crise.”

São Caetano avaliou o decreto como positivo, uma vez que a flexibilização possibilita “mais agilidade na execução das ações urgentes”. “De forma alguma trará prejuízo ou brecha para abusos com gastos do dinheiro público. A Prefeitura foi pioneira na criação da controladoria extraordinária para monitoramento das receitas e despesas no enfrentamento da Covid.” São Bernardo apontou que “todos os gastos obedecem a legislação e são acompanhados pelos órgãos fiscalizadores”, frisando que “nenhum contrato emergencial está em vigor”. Santo André tem prorrogado o decreto por 90 dias desde o início da pandemia. Foram cinco até agora.

O Paço de Ribeirão Pires atestou que o ato “é dispositivo utilizado para captar recursos e chamar a atenção da sociedade para a gravidade da situação”. Admitiu que a flexibilização abre brechas para o mau uso dos recursos públicos. “Sobre o nosso governo, o que podemos dizer é que, desde o primeiro dia, essa gestão implementou uma política de austeridade fiscal. Aqui não há espaço para ‘malinagens’ com o dinheiro público.”