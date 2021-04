Mauá vacina idosos com 63 anos na terça (27); Diadema imuniza amanhã (24)

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



23/04/2021 | 19:47



Na terça-feira (27), Mauá começa a vacinar com a primeira dose contra o coronavírus os idosos com 63 anos ou mais. O município antecipou a imunização deste grupo prioritário em dois dias. Segundo dados atualizados nesta sexta-feira (23), Mauá aplicou 72.473 vacinas - 46.748 pessoas receberam a primeira dose e 25.725 a segunda.

O drive-thru da UBS Vila Assis, que estava funcionando no Ginásio Berenice Rumiko Endo, será fechado e substituído pelo do Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, que irá vacinar apenas na terça-feira (27) e na quarta-feira (28), das 9h às 16h. A entrada é pela Rua Vitorino Dell’ Antonia, no estacionamento da Prefeitura. A UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Assis continuará a imunizar normalmente os idosos que não forem de carro.

A vacinação segue sendo realizada nas 23 UBSs do município – sendo que em 13 delas também funciona o sistema drive-thru, no qual a pessoa não necessita descer do carro para receber a dose. A imunização é realizada de segunda a sexta, das 9h às 16h. Somente podem ser imunizadas as pessoas que comprovem residência no município e apresentem CPF. O cadastro prévio no site www.vacinaja.sp.gov.br facilita o atendimento.

Em Diadema, a imunização de pessoas com 63 anos foi antecipada para este sábado (24). A decisão se deu porque a Central de Imunobiológicos da cidade recebeu na manhã desta última quarta-feira (21) remessa com 3.250 doses da vacina Coronavac, o que representa 100% das doses necessárias para a vacinação dos idosos de 64 anos, que começam a ser vacinados amanhã. A imunização vai acontecer nas Unidades Básicas de Saúde ) e postos volantes, das 8h30 às 16h, por livre demanda.

No dia 24, a campanha vai acontecer exclusivamente nas 20 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h, para aplicar o imunizante em idosos acima de 63 anos que precisam tomar a primeira dose ou aqueles que já estão no período para tomar a segunda dose; profissionais da educação e trabalhadores da saúde que cumprirem os critérios também poderão se vacinar nesse dia.