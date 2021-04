Deputada federal Maria Rosas testa positivo para covid-19 e é entubada

23/04/2021 | 19:07



A deputada federal Maria Rosas (Republicanos-SP) testou positivo para covid-19 e está internada no hospital Moriah desde a última segunda-feira, 19. De acordo com informações de sua conta no Twitter, a parlamentar foi entubada e passa por procedimentos médicos.

Na quinta-feira, 22, a deputada postou nas redes sociais que havia feito teste, mas que estava bem e apresentava apenas sintomas leves.

"A deputada Maria Rosas (Republicanos-SP) testou positivo para Covid-19 e foi internada na última segunda, 19. Em razão da baixa oxigenação, a equipe médica resolveu entubá-la na manhã de hoje, mas o quadro permanece estável", informou a assessoria de imprensa da parlamentar.

Devido ao pico de contaminações pelo novo coronavírus, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), estendeu, no último dia 16, por mais duas semanas, a restrição de circulação de pessoas na Casa.

A medida restringe a presença física de parlamentares e servidores nas sessões plenárias, nas reuniões de comissões e nas unidades administrativas da Câmara dos Deputados "com base nas medidas de proteção à coletividade".