De olho na estatueta

Hoje é dia de Oscar, maior premiação do cinema mundial e que chega à 93ª edição. O evento, que será transmitido de Los Angeles, nos Estados Unidos, tem início a partir das 21h e poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal pago TNT e também pela Globoplay, cujo serviço estará livre para não assinantes também.

Em um ano de pandemia, com pessoas em quarentena, salas de cinema fechadas por muito tempo, quem domina as indicações é a Netflix, com dez indicações para o filme Mank, do diretor David Fincher e que conta como o roteirista Herman Mankiewicz deu origem ao clássico Cidadão Kane.

A obra concorre como melhor filme, melhor ator (Gary Oldman), melhor atriz coadjuvante (Amanda Seyfried), fotografia, figurino, direção, melhor cabelo e maquiagem, trilha sonora, design de produção e som.

No total, a plataforma teve 35 indicações. Outra de destaque é Os 7 de Chicago, em seis categorias, inclusive para melhor filme. Amazon Prime e Disney +, por exemplo, também concorrem.

Professora do curso de cinema e audiovisual da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), Cyntia Calhado explica que há alguns anos os serviços de streaming, “especialmente Netflix, têm buscado aumentar o prestígio atraindo para o catálogo filmes e séries de grandes nomes do cinema. A tendência do mercado se encaminha, a meu ver, para lançamentos simultâneos em streaming e salas de cinema”.

Os títulos O Som do Silêncio, Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança e Nomadland também concorrem como melhor filme.

Nomadland, aliás, também está na lista de melhor direção, assinada pela chinesa Chloé Zhao. Vale ressaltar que a 93ª edição do Oscar é a primeira em que duas mulheres concorrem na categoria. A outra é a britânica Emerald Fennell, por Bela Vingança.

Segundo Cynthia, há anos o Oscar tem sido pressionado para trazer maior representatividade entre os indicados nas principais categorias. Ela explica que em resposta a essa demanda, no fim de 2020, foram anunciados novos requisitos para a indicação de filmes.

“Essas mudanças buscam a inclusão de grupos pouco representados, como mulheres, grupos raciais ou étnicos, LGBTQI+, pessoas com deficiência”, diz. Para ela, a indicação de duas mulheres ao prêmio de melhor direção reflete esse movimento. “E o favoritismo de Chloé Zhao inclui o fato de ela ser mulher e asiática.”



PÓSTUMO

Conhecido pelo personagem Pantera Negra, o ator norte-americano Chadwick Boseman (1976-2020) concorre na categoria melhor ator pelo filme A Voz Suprema do Blues, também da Netflix e que tem indicada ainda Viola Davis para melhor atriz.

Cinemark reabre salas na região com concorrentes do Oscar

A rede Cinemark reabriu ontem 55 complexos em razão da reabertura gradual proposta pelo Plano São Paulo. Entre eles estão as salas de Santo André, São Bernardo e São Caetano, algumas delas com sessões de filmes que concorrem ao Oscar. Longas como Nomadland, Minari, Meu Pai e Judas e o Messias Negro serão exibidos segundo os protocolos de segurança para combater a disseminação do coronavírus.

Para tanto, a rede tem espaçamento entre poltronas, filas de espera virtuais e medição de temperatura de todos os clientes antes da entrada para as salas quando não houver checagem prévia na entrada do shopping. Para conferir os detalhes, os materiais informativos e as salas em operação, acesse www.cinemark.com.br/protocolo.





INDICADOS

MELHOR FILME

Meu Pai

Judas e o Messias Negro

Minari

Mank

Nomadland

Bela Vingança

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago



MELHOR ATRIZ

Viola Davis (A Voz Suprema do Blues)

Andra Day (Estados Unidos vs Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Bela Vingança)

MELHOR ATOR

Riz Ahmed (O Som do Silêncio)

Chadwick Boseman (A Voz Suprema do Blues)

Anthony Hopkins (Meu Pai)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari – Em Busca da Felicidade)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Maria Bakalova (Borat: A Fita de Cinema Seguinte)

Glenn Close (Era Uma Vez um Sonho)

Olivia Colman (Meu Pai)

Amanda Seyfried (Mank)

Yuh-Jung Youn (Minari – Em Busca da Felicidade)

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Sacha Boron Cohen (Os 7 de Chicago)

Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro)

Leslie Obom Jr. (Uma Noite em Miami)

Lakeith Stanfield (Judas e o

Messias Negro)

Paul Raci (O Som do Silêncio)



MELHOR DIREÇÃO

Chloé Zhao (Nomadland)

Lee Isaac Chung (Minari – Em Busca da Felicidade)

Emerald Fennell (Bela Vingança)

David Fincher (Mank)

Thomas Vinterberg (Druk – Mais uma Rodada)

MELHOR ANIMAÇÃO

Soul

Wolfwalkers

Dois Irmãos

A Caminho da Lua

Shaun, o Carneiro: A Fazenda

contra-ataca