São Caetano abre agendamento para segunda dose de idosos com 69 anos

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



23/04/2021 | 17:31



A Prefeitura de São Caetano abriu o agendamento, nesta sexta-feira (23), para idosos com 69 anos ou mais para tomar a segunda dose da vacina Coronavac. A campanha é para quem tomou a primeira dose nos dias 29 e 30 de março. A imunização será feita no sistema drive-thru do Estádio Anacleto Campanella.