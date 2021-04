Preferidos pelo mundo

Luís Felipe Soares

O que não falta no universo de Pokémon é diversidade de criaturas. Desde sua criação, em 1996, o jogo eletrônico já apresentou 898 monstros, com grande parte deles também aparecendo na popular série animada. Cada um conta com características distintas e estilo próprio, cabendo ao público fazer a lista de seus preferidos, seja para duelar em combates ou, principalmente, para escolher os que acharem mais legais. E cada parte do mundo parece ter seus favoritos.

O site norte-americano The Toy Zone, especializado em análise e testes de brinquedos de diferentes tipos, resolveu celebrar os 25 anos da franquia de games (aniversário ocorrido em fevereiro) para mostrar quem são os pokémon preferidos entre países e certas regiões do planeta. A pesquisa usou as buscas feitas no Google para fazer o levantamento, com detalhe de levar em conta somente as 151 criaturas da primeira geração para facilitar o estudo festivo.

Segundo os dados, o Charmander é o favorito entre os brasileiros. Do tipo fogo, o pequeno dinossauro com uma chama na ponta da calda é capaz de usar suas garras para atacar o oponente e de cuspir fogo nos inimigos. Ele se mostrou o mais popular do continente da América do Sul, sendo muito pesquisado também no Peru e no Chile.

Mundialmente, Pikachu lidera a lista do preferidos. Ele foi o mais buscado em 35 países, casos de Egito, Senegal, Vietnã, Mongólia, Turquia, Bolívia, Guatemala e Sérvia. Esse resultado dificilmente seria diferente, uma vez que é o companheiro do protagonista do desenho animado até hoje e se tornou mascote da marca Pokémon em todas as mídias.