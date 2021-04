Angelina Jolie revela que sua carreira foi afetada depois da separação com Brad Pitt

23/04/2021 | 16:10



Como você viu, o divórcio entre Angelina Jolie e Brad Pitt está em pé de guerra e parece que isso não acaba nunca, não é mesmo!? Na época em que os dois quiseram se separar, em meados de 2006, foi um grande choque para todo mundo e segundo o TMZ noticiou na época, a atriz teria pedido a separação devido ao abuso de substâncias pelo ex-marido.

E como você vem acompanhando, Angelina conseguiu apresentar novas provas de violência doméstica contra o ator no processo do divórcio e revelou durante uma entrevista para a Entertainment Weekly que sua carreira foi bastante afetada depois do pedido de separação.

Eu amo dirigir, mas tive uma mudança na minha situação familiar que não me possibilitou dirigir por alguns anos... (...) Eu precisava apenas fazer trabalhos mais curtos e estar mais em casa, então meio que voltei a fazer alguns trabalhos de atuação.

Segundo uma fonte ouvida pelo canal E! News, estas limitações na carreira surgiram principalmente por ela passar mais tempo tendo que cuidar dos filhos que eles tem em comum.

Todas as crianças estão em casa com Angelina, mas continuam saindo com Brad e voltam para suas visitas regulares. Eles estão acompanhando seus trabalhos escolares, praticando seus idiomas, tocando instrumentos, jogos de tabuleiro e ajudando a preparar o jantar. Não foi um ajuste muito grande, já que eles estão acostumados a fazer os trabalhos escolares em casa.

Apesar de estarem separados, Angelina Jolie e Brad Pitt são pais de seis jovens: Maddox de 19 anos de idade, Pax de 17 anos de idade, Zahara de 16 anos de idade, Shiloh de 14 anos de idade e os gêmeos Knox e Vivienne de 12 anos de idade.