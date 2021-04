Elaine Mickely celebra chegada dos 41 anos de idade ao lado da família

23/04/2021 | 16:10



Elaine Mickely comemorou muito a chegada dos seus 41 anos de idade na última quinta-feira, dia 22! No Instagram, a atriz mostrou que passou o dia ao lado da família e aproveitou muito com o jornalista César Filho e os filhos Luigi e Luma. Na legenda do post, Elaine aproveitou para agradecer pela oportunidade de completar mais um aniversário com o marido e os herdeiros.

Só GRATIDÃO pela minha vida! Gratidão por esse dia tão precioso, repleto de amor, mensagens lindas, homenagens belíssimas, telefonemas carinhosos e a minha mesa que ficou tão perfeitaaa. Amo vocês @cesarfilho @luma.cesar @luigii.cesar, escreveu.

Ainda na rede social, Luma, de 20 anos de idade, compartilhou uma declaração para a mãe.

Felizzz vida para essa mulher que é tudo para mim! Queria que todos pudessem te conhecer só para entenderem o quão incrível você é... te amo te amo, publicou a jovem.

César Filho foi outro que fez uma homenagem e tanto à Elaine.

O dia de hoje é totalmente dela!!! Parabéns, @elainemickely!!! Para ela a vida é sempre uma festa e irradia luz por onde passa. Meu amor, você merece tudo o que sempre sonhou e aquilo que a vida pode oferecer de melhor. Que você seja abençoada de maneira muito grandiosa por Deus. Que sua alegria continue presente sempre para transformar, de maneira impactante, todos aqueles que tem o privilégio de conviver e estar com você. Tenho cada vez mais admiração pela pessoa que você é e que se aperfeiçoa a todo momento. Você aprende e nos ensina muito. Estou aqui para te fazer feliz!!! E, sou feliz por ter você em todos os momentos de nossas vidas. Comemore e celebre a vida, como você faz todos os dias., escreveu.